Weltweit wirft jede Person durchschnittlich 74 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. Das muss nicht sein. Deshalb setzt die Stadt Recklinghausen ein Zeichen und gehört ab sofort zu den foodsharing-Städten. Bürgermeister Christoph Tesche hat jetzt die Motivationserklärung unterschrieben.

„Der Verschwendung von Lebensmitteln muss ein Ende gesetzt werden – in Recklinghausen, aber auch weltweit“, sagt Tesche. „Wir als Verwaltung stehen in der Verantwortung, die Wertschätzung für Lebensmittel in unserer Stadtgesellschaft zu verankern. Ein bewusster und nachhaltiger Konsum und Umgang mit Lebensmitteln hat maßgebliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Klimas und beeinflusst somit die Lebensqualität in unserer Stadt.“

Hohe Bedeutung von Lebensmitteln

Mit der Unterzeichnung der Motivationserklärung erkennt der Bürgermeister stellvertretend für die gesamte Stadt Recklinghausen an, dass Nahrungsmittel für die Gesellschaft von hoher Bedeutung sind. Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Dies soll mit einer Etablierung einer Kultur der Lebensmittelwertschätzung in der Stadt und der Sensibilisierung der Bürger für die Problematik und Förderung zu einem nachhaltigen und bewussten Umgang mit Lebensmitteln erreicht werden. Zusätzlich soll es öffentlich Auskunft über Fortschritte geben. Die Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren und gezielte Nutzung dieser soll ausgebaut werden, um einen gesamtgesellschaftlichen Wandel in der Wahrnehmung von Lebensmitteln zu erreichen.

„Ich freue mich, dass Recklinghausen nun Teil der foodsharing-Städte-Bewegung ist“, sagt Marc Pracht, foodsharing-Botschafter Recklinghausen. „Damit haben wir einen wichtigen Schritt gemacht und wir hoffen jetzt, dass unsere Bemühungen und Vorstellungen zu einem nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln in Recklinghausen weitere Früchte tragen.“

Um die Motivationserklärung realisieren zu können, arbeiten die Stadt und die lokale foodsharing-Gruppe an der Umsetzung des Ideenkatalogs der foodsharing-Städte. Dieser ist zu finden unter www.foodsharing-staedte.org/de/ideenkatalog.