Rücktritt von Laschet wäre angebracht!

von: Dr. Dr. PhDr. Joachim Seeger, RE-Nord

Armin Laschet will unbedingt Kanzler werden, daraus macht er keinen Hehl. Trotz seiner Wahlniederlage will er eine Regierung unter seiner Führung bilden (Jamaika), obwohl die Wähler einem Bundeskanzler Laschet eine klare Absage erteilt haben. Woher bezieht dieser Mann sein Selbstbewusstsein? Handelt es sich bei ihm gar um Machtbesessenheit? Armin Laschet ist gut beraten, möglichst schnell seinen Stuhl als CDU-Vorsitzender zu räumen und Platz für einen Nachfolger/eine Nachfolgerin zu schaffen. Eine Verjüngung wäre für die CDU sehr heilsam. Ich denke in diesem Zusammenhang beispielsweise an Jens Spahn. Es gibt aber auch noch weitere sehr geeignete Kandidaten/Kandidatinnen. Dann hätte eine Jamaika-Koalition eine echte Chance. Ein Bundeskanzler Laschet würde auch den Wählerwillen negieren! Eine gemeinsame Schnittmenge zwischen CDU und FDP besteht in der Ablehnung von Steuererhöhungen. Es existieren jedoch auch viele weitere Übereinstimmungen zwischen beiden Parteien. Die Grünen mit Habeck haben auch schon mehrfach Kooperationsbereitschaft mit CDU und FDP signalisiert. In der Vergangenheit wurde schon mehrfach nicht derjenige Bundeskanzler, dessen Partei bei einer Bundestagswahl das höchste Ergebnis erzielte. Jamaika kann also kommen, jedoch ohne Armin Laschet!