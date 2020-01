Der 25 jährige Thorben Terwort, Vorsitzender der Recklinghäuser "Grünen Jugend" tritt als Bürgermeisterkandidat im Kommunalwahlkampf 2020 gegen den Amtsinhaber Christoph Tesche (CDU) an.

Terwort konnte auf der Mitgliederversammlung am Mittwochabend (29.01.2020) im Kolpinghaus Recklinghausen im 3. Wahlgang mit 19 von 34 abgegebenen Stimmen die Mehrheit der Stimmberechtigten bei 3 Enthaltungen hinter sich vereinen. Die Grünen schicken damit den Kandidaten der "Grünen Jugend" in das Rennen um die Kommunalwahlen am 13. September 2020.

Insgesamt standen 4 Kandidaten zur Wahl. Terwort, der gebürtig aus Marl kommt, ist seit 3 Jahren für die Grünen in verschiedenen Gremien tätig und Gründer der Grünen Jugend Recklinghausen.

Der Industriemeister, der seit sechs Jahren in Recklinghausen lebt, setzt seine politischen Schwerpunkte bei der Umwelt und der Demokratie und tritt außerdem mit dem Versprechen an, der Jugend in Recklinghausen eine Stimme zu geben.

„Klimaschutz geht uns alle, wir mögen unterschiedliche Interessen und Meinungen haben, doch beim Klimaschutz müssen wir alle zusammenarbeiten. Angefangen bei den Grünen, bis hin zu den Industriearbeiter*innen.“ Mit diesem Credo will Thorben Terwort die verschiedenen Menschengruppen in Recklinghausen zusammenbringen.

Als Bürgermeister will er Politik und Verwaltungshandeln in Recklinghausen vor allem transparenter machen und dafür gemeinsam mit allen Beteiligten Hand in Hand arbeiten.

Terwort selber wohnt in Recklinghausen-Grullbad mit seiner Partnerin und ist privat dem Fußball durch langjährige Aktivität als Spieler und Trainer verbunden.

Für die Grünen in Recklinghausen war diese Wahl auch der Startschuss für einen spannenden Wahlkampf. Mit deutlich gestiegener Mitgliederzahl steht ein starkes Wahlkampfteam bereit, das mit vielfältigen Ideen und Aktionen den Kommunalwahlkampf für eine ökologische und soziale Zukunft aufnehmen wird.

Die nächsten richtungsweisenden Termine bei den Grünen sind die Wahlen des Parteivorstandes im Februar und die Aufstellung der Kandidierenden für die Reserveliste im März. (up/ok)