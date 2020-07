Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1.441. Als genesen gelten inzwischen 1.373 der positiv getesteten Personen. Es gibt 40 Todesfälle. Ein 49-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, ist verstorben.

In den letzten sieben Tagen hat es 17 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle

Castrop-Rauxel 141 / 136 / 2

Datteln 57 / 56 / 1

Dorsten 160 / 154 / 5

Gladbeck 294 / 269 / 22

Haltern am See 84 / 84 / 0

Herten 103 / 99 / 1

Marl 142 / 129 / 1

Oer-Erkenschwick 208 / 205 / 3

Recklinghausen 191 / 181 / 4

Waltrop 61 / 60 / 1

Es handelt sich um alle je positiv getesteten Fälle. Die Genesenen sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Infos im Netz und Hotline



Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern.

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI. Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten.