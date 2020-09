Montagnacht (14./15.9.2020) und Dienstagnacht (15./16.9.2020) wird jeweils in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr in der A2-Anschlussstelle Recklinghausen-Süd die Auf- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Hannover gesperrt.

Diese nächtlichen Sperrungen werden in der darauffolgenden Woche wiederholt. Hier wird dann Mittwoch- (23./24.9.), Donnerstag- (24./25.9.) und Freitagnacht (25./26.9.) wieder ab 20 Uhr bis morgens um 5 Uhr gesperrt.

Umleitungen ausgeschildert

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm muss hier an der Stützwand Reparaturarbeiten durchführen. Diese Stützwand wurde im letzten Jahr durch einen LKW-Unfall stark beschädigt und wird jetzt saniert. Die Kosten von 52.000 Euro übernimmt die Versicherung. Umleitungen sind ausgeschildert. Rettungskräfte im Einsatz können die Auffahrt nutzen.