Der sechsspurige Ausbau der A43 erreicht den Recklinghäuser Süden.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr beginnt heute nach der morgendlichen Rushhour mit vorbereitenden Bauarbeiten auf der Theodor-Körner-Straße in Recklinghausen. Im Bereich der Anschlussstelle Recklinghausen-Hochlarmark wird die Theodor-Körner-Straße dann in beiden Richtungen auf eine Fahrspur verengt.

Die Brücke über die Theodor-Körner-Straße ist die erste von drei Brücken, die südlich der Anschlussstelle Hochlarmark neu gebaut werden. Im Verlauf der Bauarbeiten werden auch die Brücken Richardstraße und Hochlarmarkstraße abgerissen und neu gebaut. Insgesamt sollen die Arbeiten im südlichen Bauabschnitt bis 2022 dauern.

Bürgersprechstunde im Baubüro

Straßen.NRW bietet jeden Mittwoch zwischen 14 und 16.30 Uhr eine Bürgersprechstunde im Baubüro Recklinghausen, Lessingstraße 49, an, auch unter Tel. 02361/93947-10. Alternativ können interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen oder Anregungen per Mail an Neue-A43@strassen.nrw.de schicken.Mehr Infos zum Thema: www.a43.nrw.de