Die Baumstraße wird von Donnerstag, 20. Februar, bis voraussichtlich Dienstag, 25. Februar, auf Höhe der Kreuzung Kölner Straße teilweise gesperrt.

In dieser Zeit ist das Abbiegen von der Baumstraße in die Kölner Straße nur in südliche Richtung möglich.

Arbeiten durch Gelsenwasser

Grund für die Sperrung sind Arbeiten durch die Firma Gelsenwasser. Umleitungen sind ausgeschildert.