Die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) weisen darauf hin, dass am Samstag, 13. Februar, die Müllabfuhr unter Berücksichtigung der angespannten Wetterlage und schwierigen Straßenverhältnisse versucht, alle Tonnen (Wertstoff-, Papier- und Restmülltonnen) – bis auf die Biotonne –, die am Donnerstag und Freitag nicht geleert wurden, zu leeren.

Die Bürger werden gebeten, diese Tonnen am Straßenrand stehen zu lassen. Für die Tonnen, die am Samstag, 13. Februar, nicht geleert werden können, gibt es keinen weiteren zusätzlichen Leerungstermin. Die nächste Leerung erfolgt dann wieder turnusmäßig. In diesem Fall haben Bürger aber die Möglichkeit, bei einem zu hohen Müllaufkommen, in 14 Tagen einen Sack neben den Müllbehälter zu stellen.

Bei der Lagerung des Papiermülls ist darauf zu achten, dass dieser trocken gelagert wird. Alternativ zur Lagerung können Papier- und Wertstoffe auch kostenfrei an der Wertstoffsammelstelle, Beckbruchweg 33, Recklinghausen abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind unter www.zbh-ksr.de einsehbar.

Wichtiger Hinweis:

Um eine schnelle und sichere Leerung der Tonnen zu gewährleisten, müssen die Gehwege bis hin zum Fahrbahnrand frei von Schnee und Eis sein.

Die KSR werden weiterhin tagesaktuell über das weitere Vorgehen informieren.