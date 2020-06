Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster hat sich von Samstag auf heute von 380 auf 403 (Stand: 29.06.2020, 12.05 Uhr) erhöht. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von Samstag auf heute von 6.874 auf jetzt 6.902 Fälle (Stand: 29.06.2020, 12.05 Uhr) erhöht.

Das entspricht einem Anstieg von 0,41 Prozent zur Meldung von Samstag. Aktuell (Stand: 29.06.2020, 12.35 Uhr) werden 13 COVID-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon 8 intensivmedizinisch. Zurzeit sind 269 zusätzliche Intensivbetten (mit Beatmungsmöglichkeit) im Regierungsbezirk Münster verfügbar.

Aktuelle Lage

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte -2 (-2), korrigierte Zahlen, insgesamt Infizierte 211 (211), Verstorbene 7 (7), Genesene 206 (206)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 6 (6), insgesamt Infizierte 1.114 (1.114), Verstorbene 39 (39), Genesene 1.069 (1.069)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 2 (2), insgesamt Infizierte 871 (871), Verstorbene 24 (24), Genesene 845 (845)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 72 (72), insgesamt Infizierte 504 (504), Verstorbene 16 (16), Genesene 416 (416)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 6 (6), Infizierte 732 (732), Verstorbene 13 (13), Genesene 713 (713)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 69 (58), insgesamt Infizierte 1.378 (1.364), Verstorbene 40 (40), Genesene 1.269 (1.266)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 3 (5), insgesamt Infizierte 1.340 (1.340), Verstorbene 83 (83), Genesene 1.254 (1.252)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 247 (233), insgesamt Infizierte 752 (738), Verstorbene 20 (20), Genesene 485 (485)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 403 (380), insgesamt Infizierte 6.902 (6.874), Verstorbene 242 (242), Genesene 6.257 (6.252)

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen:

Stadt Bottrop 0,0

Kreis Borken 0,3

Kreis Coesfeld 0,0

Stadt Gelsenkirchen 11,1

Stadt Münster 0,3

Kreis Recklinghausen 6,7

Kreis Steinfurt 0,2

Kreis Warendorf 22,0

Durchschnitt RB Münster 5,1

Durchschnitt NRW 8,5

Die Kreise Steinfurt, Warendorf, Recklinghausen, Borken, Coesfeld sowie die Städte Bottrop und Gelsenkirchen haben unverändert ihre Krisenstäbe aktiviert. Die Bezirksregierung Münster hat ebenfalls ihren Krisenstab aktiviert, der regelmäßig zusammentritt.

Schule im Regierungsbezirk Münster

Die Bezirksregierung Münster hat ein Info-Telefon zur Beantwortung schulspezifischer Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus geschaltet. Die Telefonnummer lautet: 0251 411-4198, Sprechzeiten: Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr.

NRW-Soforthilfe 2020

Das Programm zur NRW-Soforthilfe 2020 ist mit dem 31. Mai 2020 ausgelaufen. Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster.

Ersatzmobilität - Erweitertes Sonderprogramm des Verkehrsministeriums NRW

Die Bezirksregierung Münster kümmert sich um das Sonderprogramm Ersatzmobilität für Personal in Kliniken, Dialysezentren, Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie im öffentlichen Rettungsdienst und hat dazu eine Hotline unter der Nummer 0251 411 2580 eingerichtet. Sie ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Sie können auch eine Mail an mailto:ersatzmobilitaet@brms.nrw.de schreiben.