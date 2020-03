Die Corona-Krise wirkt sich in den verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich aus. Aktuell sorgt sie an der Wertstoffsammelstelle der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) für lange Schlangen.

„Wir erleben täglich eine Frequenz, wie wir sie sonst nur an Samstagen mit schönem Wetter kennen“, sagt KSR-Chef Uwe Schilling. Offenbar nutzen viele Recklinghäuser, die wegen der Ansteckungsgefahr derzeit nicht an ihrem Arbeitsplatz, sondern zu Hause sind, die Zeit, um ihre Keller aufzuräumen oder ihre Gärten auf Vordermann zu bringen.

„Dafür haben wir Verständnis, doch sorgt das an der Wertstoffsammelstelle für eine Vielzahl von Kontakten mit unseren Mitarbeitern, die wir ja eigentlich vermeiden dringend vermeiden sollen“, so Schilling.

Er bittet deshalb die Bürgerschaft, die Wertstoffsammelstelle nur dann anzusteuern, wenn es unvermeidbar ist. Grünschnitt kann man womöglich auch im Garten zwischenlagern und Unrat aus dem Keller zu einem späteren Zeitpunkt an der Sammelstelle abgeben.