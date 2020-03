Um das Ansteckungsrisiko infolge des Corona-Virus zu reduzieren, hat die VHS Recklinghausen beschlossen, den gesamten Kursbetrieb bis vorerst zum Ende der Osterferien am Sonntag,19. April, zu unterbrechen. Dies gilt flächendeckend an allen Standorten in der Stadt Recklinghausen, an denen VHS-Kurse stattfinden.

Dr. Ansgar Kortenjann, Leiter der VHS, erklärte: „Die Unterbrechung des gesamten laufenden VHS-Programms ist nach den derzeitigen Erkenntnissen richtig und angemessen. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, mit der wir unseren Beitrag zur Ausbreitung des Corona-Virus leisten.“

Betroffen von der Unterbrechung sind auch sämtliche Sprachkurse für Migranten*innen sowie die Schulabschlusskurse.

Sprachtests und Prüfungen fallen aus

Sprachtests und Prüfungen, die in der Zeit bis zum Ende der Osterferien angesetzt sind, fallen ebenfalls aus. Wann die Prüfungen nachgeholt werden können, ist derzeit noch offen. Die VHS steht dazu mit den zuständigen Behörden im engen Austausch. Die jeweiligen Prüfungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

„Aktuell können wir leider noch nicht sagen, wann das sein wird. Wir werden im Einklang mit den für die Pandemie-Bekämpfung zuständigen Behörden neue Termine festsetzen, sobald sich die Risikoeinschätzung wieder verbessert hat. Nach unserer vorsichtigen Prognose wird das frühestens Ende April der Fall sein können“, so VHS-Leiter Dr. Ansgar Kortenjann.

Sobald neue Informationen vorliegen, werden diese unter www.vhs-recklinghausen.de veröffentlicht.