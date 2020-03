Die Dortmunder Straße in Recklinghausen wird ab sofort bis voraussichtlich Donnerstag, 26. März, auf Höhe der Einmündung Im Kuniberg teilweise gesperrt.

In diesem Zeitraum ist es nicht möglich, von der Straße Im Kuniberg links in die Dortmunder Straße einzubiegen.

Grund für die Sperrung ist ein Kanalbruch.