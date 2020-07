Das Bürgerbüro hat ab dem 14. Juli dienstags nur noch von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Hintergrund für die Schließung am Nachmittag ist die Bearbeitung rückständiger Postanfragen, die aufgrund der Corona-Krise in großen Mengen angefallen sind. An den übrigen Tagen gelten die normalen Öffnungszeiten. Sollten Bürger bereits einen Termin für Dienstagnachmittag vereinbart haben, behält dieser seine Gültigkeit.

Die Online-Terminvergabe ist auch weiterhin unter www.recklinghausen.de/termine abrufbar. Die Mitarbeiter des Bürgerbüros nehmen weiterhin Terminanfragen unter Tel. 02361/50-1640 entgegen.