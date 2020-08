Wie gelangt man zu einer neuen Lebenseinstellung, die von Ruhe und Gelassenheit geprägt ist? Und was hat Reis mit Ketchup damit zu tun? Das erfahren wir in "Das Umdenken - Dein Denken beeinflusst Dein Leben". So lautet der Titel des neu erschienenen Buches des Recklinghäuser Autors Christos Farakos.



Lebensratgeber dieser Art gibt es viele. Was macht "Das Umdenken" so besonders? "Das Buch legt seinen Lesern nahe, dass das Wissen über den richtigen Weg nicht gleich auch bedeutet, sich auf diesem zu befinden", so der Autor.

Christos Farakos wurde 1982 in Recklinghausen geboren und studierte in Köln Medienwirtschaft. Bereits während des Studiums machte er sich Gedanken über die Zusammenhänge seines eigenen Lebens und stellte fest, dass viele der Themen und Probleme, über die er sich oft den Kopf zerbrach, im Grunde keinen Gedanken wert sein dürften.

Aus diesem Grund begann er, die Gegebenheiten seines Lebens zu hinterfragen, um zu gewisser Zeit festzustellen, dass Stress und Überforderung durch eine veränderte Lebenseinstellung verhindert werden können.

Praktisch und lebensnah



Er schreibt in seinem Buch "Das Umdenken - Dein Denken beeinflusst Dein Leben" über Themen und Ansätze, die viele bereits kennen und über die sich nahezu jeder bewusst ist, doch macht auf eine lebensnahe Art und Weise darauf aufmerksam, dass sie erst durch ein wirkliches Bewusstsein effektiv umgesetzt werden können.

"Das Umdenken" zeigt die Zusammenhänge auf, welche im Laufe des Lebens dazu führen, dass bestimmte Erfahrungen der Vergangenheit und Einstellungen, die sich daraus ergeben, die heutige Wahrnehmung trüben und zu einer subjektiven Haltung führen.

"Das Einzigartige an dem Buch ist, dass es bewährte Methoden zur Erlangung von Ruhe und Gelassenheit in einem Stil angeht, der für Leser greifbar ist", beschreibt Christos Farakos. "Es teilt auf eine einfühlsame und manchmal auch auf eine sehr direkte Weise mit, dass viele Vorgehensweisen oder spirituelle Denkansätze nicht funktionieren können, wenn es einem selbst an einer Basis an Bewusstsein mangelt."

Christos Farakos animiert seine Leser auf eine realitätsnahe und pragmatische Weise dazu, sich mit dem eigenen Denken zu beschäftigen, sich selbst näher kennenzulernen und damit die wahren Wünsche und Lebensträume zu erkennen.

Für wen ist das Buch geeignet? "Für jeden!"



Wer also sollte sich das Buch kaufen? Für wen eignet sich "Das Umdenken"? "Kurz und knapp: für jeden", so Christos Farakos. "Eine schöne Pauschalaussage, oder? Doch im Grunde stimmt es. Das Buch spricht nicht nur verletzte oder verzweifelte Seelen unter uns an, die Wege aus der scheinbaren Ausweglosigkeit suchen. Es spricht alle Menschen an, die gerne mehr über sich selbst in Erfahrung bringen wollen."

Bleibt noch eine Frage: Was hat Reis mit Ketchup damit zu tun? "Es klingt witzig und im Nachhinein finde ich es selbst auch sehr lustig, aber eben dieses 'kulinarische' und 'schmackhafte' Gericht machte mich zu dem, der ich heute bin. Reis mit Ketchup war einer der Auslöser, um im Nachhinein betrachtet viele Dinge meines bisherigen und heutigen Lebens zu hinterfragen."

Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten... Selbst lesen!

Buch ist im Handel erhältlich



Christos Farakos: "Das Umdenken - Dein Denken beeinflusst Dein Leben" ist überall im Buchhandel zum Preis von 14,99 Euro erhältlich (ISBN 978-3-7519-5730-4).