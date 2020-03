In einem Tagesseminar „Buddhistische Meditation“ am Samstag, 14. März, von 10 bis 17 Uhr der VHS Recklinghausen, Herzogswall 17, sind noch einige Plätze frei.

In der Meditation gelangen die Teilnehmenden zu einer vertieften Erfahrung ihrer selbst. Sie finden den "inneren Raum", wo sie wirklich in ihrer Mitte sind. Dieses Erleben führt zu Glück, Freude, Unbeschwertheit und Zufriedenheit völlig unabhängig von äußeren Gegebenheiten.

"Inneren Raum" entdecken

Den "inneren Raum" entdeckt zu haben, ermöglicht, den täglichen Anforderungen entspannter zu begegnen und auch den Alltag bewusster wahrzunehmen und besser auf einen selbst zu achten.

Die Teilnehmenden üben eine Atemmeditation, eine Meditation über positive Emotionen für sich selbst und andere und das Meditieren im Gehen.

Meditation

Sie beschäftigen sich damit, wie sie förderliche Bedingungen für die Meditation herstellen, die Übung in den Alltag integrieren und sich selbst gegenüber in der Meditation eine Haltung entwickeln können, die sowohl achtsam und bewusst, als auch liebevoll und geduldig ist.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-recklinghausen.de oder unter Tel. 02361/50-2000.