Mit dem ersten Schultag beginnt ein neuer und wichtiger Abschnitt im Leben eines Kindes. So eine Einschulung kostet jedoch auch viel Geld: 250 Euro müssen Familien für Schulranzen, Schreibwaren und Turnbeutel kalkulieren. 150 Euro kommen nochmal für Schulbücher dazu. Für viele Eltern bedeutet die Einschulung daher eine große Belastung.

Finanzielle Unterstützung bieten der Caritasverband für die Stadt Recklinghausen und der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF). Bereits im zwölften Jahr besteht die Bildungsoffensive der beiden Verbände. Um Familien zu helfen, ist die Initiative auf Spenden angewiesen.

Über 27 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Recklinghausen leben von Hartz IV. Davon sind 63 Prozent im Kita- oder Grundschulalter. Zwischen den Stadtteilen gibt es dabei große Unterschiede: So lebt in Süd nahezu jedes zweite Kind in einer Hartz-IV-Familie. Dort ist der SkF zuständig für die Betreuung der Kinder an den Offenen Ganztagsschulen (OGS). Immer wieder fehlen Hefte, Bleistifte, ein Radiergummi. Oder der günstige Füller vom Discounter ist unbrauchbar, weil er keine Griffzone hat und die Kinder immer wieder abrutschen.

Auch das staatliche Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Familien, die zum Beispiel Arbeitslosengeld II beziehen, decke nur einen Teil der Kosten. Im Jahr werden auf Antrag 150 Euro für den Schulbedarf gezahlt.

27 Prozent der Kinder in RE leben von Hartz IV

Die Bildungsoffensive hilft aber nicht nur Eltern von i-Männchen. Denn auch beim Wechsel auf eine weiterführende Schule wird es mit rund 350 Euro noch einmal richtig kostspielig. Tornister haben dann nämlich häufig ausgedient. Die Klassengemeinschaft erwartet modische Rucksäcke. "Es geht uns darum, größtmögliche Chancengleichheit herstellen", erklärt Daniel Ruppert, Koordinator der Existenzsichernden Hilfen beim SkF.

Wer die Bildungsoffensive unterstützen möchte, kann spenden: Sparkasse Vest Recklinghausen, Caritasverband für die Stadt Recklinghausen e.V., IBAN: DE34426501500090214776. Auf Wunsch stellt die Caritas eine Spendenbescheinigung aus. Dazu muss der Spender seine Adresse bei der Überweisung angeben.