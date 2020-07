Der Kreis Recklinghausen informiert die Bürger über beabsichtigte mobile Geschwindigkeitsmessungen in der Woche. Hintergrund ist eine Verwaltungsvorschrift des Landes, nach der Kommunen überall dort blitzen dürfen, wo zu schnell gefahren wird. Gleichzeitig sollen die Messstellen aber so offen und transparent wie möglich kommuniziert werden.

Mobile Geschwindigkeitsmessungen in der Woche vom 13. Juli bis zum 19. Juli

Montag:

Datteln

• Türkenort

• Friedrich-Ebert-Straße

• Markfelder Straße

• Dahlstraße

• Dortmunder Straße

Dienstag:

Waltrop

• Nordring

• Unterlipper Straße

• Brambauer Straße

• Ickerner Straße

• Egelmeer

Haltern am See

• Münsterstraße

• Holtwicker Straße

• Breitenweg

• Weseler Straße

• Hullerner Straße

Mittwoch:

Haltern am See

• Hellweg

• Stockwieser Damm

• Merfelder Straße

• Flaesheimer Straße

• Holtwicker Straße

Oer-Erkenschwick

• Holtgarde

• Klein-Erkenschwicker-Straße

• Ewaldstraße

• Ludwigstraße

• Stimbergstraße

Donnerstag:

Haltern am See

• Sythener Straße

• Flaesheimer Straße

• Westruper Straße

• Stockwieser Damm

• Hellweg

Waltrop

• Taeglichsbeckstraße

• Sydowstraße

• Schützenstraße

• Brambauerstraße

• Recklinghäuser Straße

Freitag:

Oer-Erkenschwick

• Klein-Erkenschwicker-Straße

• Moselstraße

• Ludwigstraße

• Stimbergstraße

Haltern am See

• Westruper Straße

• Marler Straße

• An der Landwehr

• Eppendorfer Straße

• Lavesumer Straße

Stationäre Geschwindigkeitsmessungen

Montag / Dienstag / Mittwoch / Donnerstag / Freitag / Samstag / Sonntag:

Oer-Erkenschwick

• Ahsener Straße

Recklinghausen

• Henrichenburger Straße

Dorsten

• Lippramsdorfer Straße

Gladbeck

• Buersche Straße

Datteln

• Friedrich-Ebert-Straße

• Recklinghäuser Straße

Herten

• Gelsenkirchener Straße

Marl

• Schulstraße

Haltern am See

• Weseler Straße

Waltrop

• Münsterstraße

• Brambauerstraße

• Leveringhäuser Straße

Castrop-Rauxel

• Habinghorster Straße

• Wittener Straße

• Leveringhauser Straße

Wichtiger Hinweis: Weitere, nicht angekündigte Messungen sind möglich.