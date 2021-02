Die „Ehemaligen“ des Berufskollegs Kuniberg stellen der Fachoberschule (FOS) 13 ein gutes Zeugnis aus. Knapp die Hälfte der früheren Schüler, die an der ersten Absolventenbefragung teilgenommen haben, geben der FOS 13 für die Vorbereitung auf Studium und Ausbildung die Schulnote „gut“. 20 Prozent haben sich sogar für die Note Eins entschieden; jeder Vierte für eine Drei.

Fest steht, dass sich die Einrichtung der FOS 13 im Jahr 2013 positiv auf die Bildungslandschaft Vest Recklinghausen ausgewirkt hat

63,2 Prozent der Absolventen hat nach dem Abitur am Kuniberg Berufskolleg ein Studium aufgenommen. Neben unterschiedlichen Dualen Studiengängen besitzt das Lehramt eine hohe Beliebtheit bei den Befragten.

„Sowohl das kräftige Echo als auch die überzeugende Bewertung sprechen für sich“, kommentiert Schulleiterin Michaela Korte das Resultat der ersten Absolventen-Befragung in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Besonders interessant findet sie die Angaben der „Ehemaligen“ über ihr aktuelles Betätigungsfeld.

„Studium“ und „Duales Studium“

Neben allgemeinen Angaben wie „Studium“ und „Duales Studium“, die am häufigsten auftauchen, finden sich auch konkrete Antworten: Industriekaufmann, Diplom-Verwaltungswirt, Abteilungsleiter, Produktionsplanung, Key User Logistik, Filialleitung, Fachinformatiker, Polizistin, Buchhaltung, Speditionskaufmann, Heilerziehungspflege, Werkstudent, Triebfahrzeugführer.

Der wirtschaftliche Schwerpunkt der FOS 13 auf dem Kuniberg hat die berufliche Entscheidung der „Ehemaligen“ stark beeinflusst.

Rund zwei Drittel haben bei der Wahl einer Studienrichtung beziehungsweise einer Ausbildung mit „Wirtschaft und Verwaltung“ den eingeschlagenen Weg fortgesetzt. 18,9 Prozent entschieden sich für „Gesundheit/Erziehung und Soziales“.

42,6 Prozent haben Studium oder Ausbildung beendet

Knapp sechseinhalb Jahre nach der ersten Abschlussfeier haben immerhin schon 42,6 Prozent der Absolventen Studium oder Ausbildung erfolgreich beendet. Die Bindung an die FOS 13, die Berufserfahrenen mit Fachhochschulreife in einem Jahr den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife ermöglicht, ist hoch. Rund 75 Prozent geben an, dass sie nach wie vor interessiert, „was aktuell am Kuniberg Berufskolleg und insbesondere an der FOS 13 geschieht“.

Um sich zu informieren, spielt die Homepage des Kuniberg Berufskollegs (63,8 Prozent) eine besondere Bedeutung. Der Austausch mit früheren Mitschülern über soziale Netzwerke (22,4) und der persönliche Kontakt (13,8). Neun von zehn „Ehemaligen“ freuen sich auf die nächste Alumni-Veranstaltung: Die leichte Mehrheit ist für das bisherige schulweite Format; die anderen favorisieren ein Wiedersehen im Kreis der FOS 13.

Jennifer Wiesrecker und Jochen Sänger, die die FOS 13 aktuell leiten, empfinden die Ergebnisse der Befragung als Bestätigung in einem Schuljahr, das für alle Beteiligten wegen Corona zu den anspruchsvolleren gehört. Bis Ende Februar läuft die Anmeldung für den neunten Durchgang.

Information

Hinweise über Zugangsvoraussetzungen, die Unterrichtsorganisation und die Details zum Anmeldeverfahren finden sich auf der Homepage des Kuniberg Berufskollegs.