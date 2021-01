Das Kreisordnungsamt kündigt für diese Woche, 18. bis 24. Januar, folgende Orte für Geschwindigkeitsmessungen an:



Mobil

Montag:

Waltrop

• Recklinghäuser Straße

• Egelmeer

• Lohburger Straße

Datteln

• Hagemer Kirchweg

• Castroper Straße

• Markfelder Straße

Dienstag:

Haltern am See

• Zum Silverberg

• Westruper Straße

• An der Landwehr

Mittwoch:

Datteln

• Bahnhofstraße

• Westring

• Türkenort

Waltrop

• Dortmunder Straße

• Am Felling

• Krusenhof

• Husemannstraße

• Ickerner Straße

Haltern am See

• Lembecker Straße

• Stockwieser Damm

• Flaesheimer Straße

Donnerstag:

Datteln

• Türkenort

• Horneburger Straße

• Drievener Weg

• Dortmunder Straße

• Dahlstraße

Waltrop

• Dortmunder Straße

• Hochstraße

• Recklinghäuser Straße

Freitag:

Oer-Erkenschwick

• Klein-Erkenschwicker-Straße

• Buschstraße

• Steinrapener Weg

Haltern am See

• Breitenweg

• Stockwieser Damm

• Holtwicker Straße

• Hellweg

• Sythener Straße

Datteln

• Halterner Straße

• Friedrich-Ebert-Straße

• Dahlstraße

Teilstationär

Montag bis Sonntag:

Haltern am See

• Flaesheimer Straße

Stationär

Montag bis Sonntag:

Herten

• Gelsenkirchener Straße

Dorsten

• Lippramsdorfer Straße

Waltrop

• Münsterstraße

• Brambauerstraße

Haltern am See

• Weseler Straße

Marl

• Schulstraße



Castrop-Rauxel

• Habinghorster Straße

Weitere Messungen sind möglich.