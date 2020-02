Hochsensible Menschen empfinden optische und akustische Reize, aber auch Gerüche, Berührungen und Stimmungen wesentlich intensiver als ihr soziales Umfeld. Dieser Gesprächskreis ist der einzige im Kreis Recklinghausen. Die Treffen finden an jedem zweiten Dienstag eines Monats in der alten Cafeteria des EvK in Castrop-Rauxel statt. Nächstes Treffen am 18.Februar 2020 um 17:00 Uhr.

„Der ‚Gesprächskreis Hochsensibel‘ hat das Ziel, uns über unsere Erfahrungen auszutauschen, uns gegenseitig zu unterstützen und herauszufinden, was uns guttut, uns stärkt und wie wir mit Belastungsmomenten besser umgehen kann“, so Annette Herzog, die Leiterin dieser Gruppe.

Die Reizüberflutung, unter dem hochsensible Menschen häufig leiden können zu einem inneren Rückzug führt. Mit ihrem Verhalten stoßen hochsensible dann oft auf Unverständnis und Ablehnung in ihrem Umfeld, was häufig zu Konflikten und Überforderung führt.

Doch haben hochsensible Menschen auch eine andere Seite: sie sind feinfühlig, besitzen ein großes Einfühlungsvermögen, erkennen in ihren Wahrnehmungen größere Zusammenhänge. Etwa 15-20% der Bevölkerung sind von diesem Phänomen betroffen.

Interessenten melden sich unter:

Tel: 02361-109735 oder

Selbsthilfe-Kontaktstelle: 02361-109735