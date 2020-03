Seit die Rechtsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) in Kraft getreten ist, die unter anderem auch ein Ansammlungsverbot beinhaltet, ist der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um die Einhaltung der Auflagen zu kontrollieren.

Prinzipiell bescheinigt die Stadt den Bürgern ein hohes Maß an Disziplin. Allerdings: Die KOD-Mitarbeiter trafen am Stadthafen immer wieder Gruppen von jungen Leuten, die sich mit mehr als zwei Personen dort versammelt hatten.

Sichtbar abgesperrt

Um deutlich zu machen, dass dieses untersagt ist, hat der Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten die Kommunalen Servicebetriebe (KSR) beauftragt, das Gelände rund um das Hafenbecken sowie den Parkplatz oberhalb der Kaimauer deutlich sichtbar abzusperren.

Betretungsverbot möglich

Wenn auch diese Maßnahme nicht erfolgreich ist, wird ein Betretungsverbot verfügt.