Infoabend zum Thema Depression

08. Sept. 18.30Uhr – 20.00Uhr

Oerweg 38, Gehörlosenzentrum, 45657 Recklinghausen

Mit Gebärdensprachdolmetscher!

„Ich bin so deprimiert“ ein Satz der öfters mal gesagt wird. Aber, ab wann fühle ich mich einfach traurig oder niedergeschlagen und ab wann ist es eine Depression, die einer professionellen Behandlung bedarf?

Über dieses Thema veranstaltet die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in Kooperation mit Selbsthilfeaktiven in Recklinghausen einen Infoabend. Herr Andreas Wolff leitender Oberarzt in der LWL-Klinik in Herten erklärt, was die Anzeichen eine Depression sind und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Im zweiten Teil können Interessierte von Teilnehmer*innen einer Selbsthilfegruppe erfahren, wie unterstützend und hilfreich der Austausch in einer Selbsthilfegruppe zum Thema Depression sein kann. Interessierte sind herzlich eingeladen!

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: eutb-kreis-re.de

Bitte mit vorheriger telefonischer Anmeldung bis zum 01. Sept. bei der EUTB Recklinghausen, Elisabeth Kemper: 02361 9098920 oder per Mail an kemper@partaet-nrw.org