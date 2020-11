Der Caritasverband öffnete zum "Tag der Ausbildung" seine Türen.

„Der Pflegeberuf hat im Moment nicht das beste Image, auch wenn alle klatschen. Das ist ein falsches Bild und umso mehr freut es uns, wenn so viele sich für diesen interessanten und wichtigen Beruf interessieren“, so Caritas-Vorstand Christoph Kortenjann.

Im Familienzentrum St. Franziskus informierte Dana Katzorowski, die selbst erst im letzten Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen hat, sechs junge Menschen über das Berufsbild des Erziehers und Heilerziehungspflegers. „Besonders gefreut hat uns das Interesse von vier jungen Männern“, so Einrichtungsleiter Sebastian Mager, „insgesamt eine gelungene Aktion und ich kann mir gut vorstellen, im nächsten Jahr wieder daran teilzunehmen.“

Aufgrund der aktuellen Situation musste das Informationsangebot für Interessenten der pflegerischen Berufe im Caritashaus St. Hedwig zum Schutz der Bewohner ausfallen. Stattdessen besuchten die beiden jungen Pflegefachleute Annika Fiebig und Daniel Granke zwei Klassen des Herwig Blankertz-Berufskollegs. Den Schülern des Bildungsgangs zum Sozialassistenten erklärten die beiden Mitarbeiter des Caritashaus St. Hedwig das Berufsbild, beantworteten individuelle Fragen und berichteten auch von ihren persönlichen Erfahrungen.[spreizung]#?[/spreizung]Foto: Caritasverband Recklinghausen