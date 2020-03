Auf Basis des Erlasses des Landes NRW zu „weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen“ sperrt die Verwaltung mit sofortiger Wirkung alle Spielplätze in der Stadt. In Recklinghausen bieten 84 Spielplätze, 12 Bolzplätze, Skateanlagen, Basketballplätze sowie zahlreiche jugendgerechte Treffpunkte Spielmöglichkeiten für jede Altersstufe.

In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Spielplätze entstanden und bestehende Plätze werden nach und nach modernisiert. Wegen den steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus folgt die Stadt dem Erlass des Landes und spricht für diese Flächen ein Betretungsverbot aus. Auf dieses wird mit entsprechenden Schildern hingewiesen. Kontrollen werden durchgeführt.

Jugendeinrichtungen geschlossen

Die Stadt teilt außerdem mit, dass ihre Kinder- und Jugendeinrichtungen, Mädchentreff, Mobile Jugendarbeit und die Jugendwerkstatt ebenfalls geschlossen wurden. Ebenso setzt der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie seine Babybesuche und das Hausbesuchsprogramm „Bärenstark für Kids“ ab sofort aus.