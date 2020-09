Der Umweltbrummi schließt am kommenden Donnerstag, 17. September, schon ab 15 Uhr. Daher sind an der Wertstoffsammelstelle Annahmen von Problemabfällen, wie Farben, Lacke, Spraydosen, Altöl, Verdünner, Batterien und so weiter im Zeitraum von 15 bis 18 Uhr nicht möglich.

Die frühere Schließung erfolgt aus personellen Gründen.

Die KSR bitten um Beachtung, weitere Infos unter www.zbh-ksr.de.