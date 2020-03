Die Stadt Recklinghausen schließt ab Dienstag, 17. März, auch den Tierpark im Stadtgarten, nachdem am Wochenende bereits der Betrieb in den Kultureinrichtungen und Bädern eingestellt wurde.

Wegen der hohen Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus, sollen neben den Gästen auch die Pfleger geschützt werden. Nur so könne die Tierpflege weiterhin aufrechterhalten werden. Aktuell arbeiten zwei von fünf Mitarbeiter im rollenden Schichtdienst.

Park stark frequentiert

Aufgrund des schönen Wetters am Wochenende war der Park stark frequentiert. So wurden am Sonntag etwa 1140, am Samstag sogar 2225 Besucher gezählt.

Da das Vogelhaus bereits geschlossen war, konzentrierte sich die Anwesenheit der Gäste vor allem auf den Spielplatzbereich. Die Stadt bittet auch weiterhin, größere Ansammlungen von Menschen und engen Kontakt zu anderen Bürgern zu vermeiden.

Der aktuelle Stand zu weiteren Zooschließungen kann unter www.zoobesuche.org/corona eingesehen werden.