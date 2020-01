Dass alte Elektrogeräte nicht in den Restabfall gehören, ist zwar nicht neu, aber vielleicht nicht selbstverständlich. Die Grundregel lautet: Alles, was einen Stecker hat, können Bürger an der Wertstoffsammelstelle der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR), Beckbruchweg 33, kostenlos abgeben.

Elektrogeräte enthalten Wert- und Schadstoffe, die man entweder wiederverwenden kann oder fachgerecht entsorgen muss.

"Das Getrenntsammeln hat sich seit Jahren bestens bewährt, viele Recklinghäuser bringen uns die ausgedienten Geräte oder lassen sie von uns abholen, damit diese recycelt werden können", sagt Heidi Samhuber von der KSR-Abfallberatung.

Das Elektrogesetz lässt den Verbrauchern die Wahl, ob sie ein defektes Altgerät zur Wertstoffsammelstelle bringen oder es in den Fachhandel tragen. Doch Vorsicht: Nicht alle Geschäfte, die Elektrogeräte verkaufen, sind zur Annahme von Altgeräten verpflichtet. Die Größe der Verkaufsfläche und die Größe des Elektrogeräts spielen dabei eine Rolle.

"Daher sind die Bürgerinnen und Bürger immer auf der richtigen Seite, wenn sie mit ihren Altgeräten zu uns kommen", sagt Heidi Samhuber. Zu den Öffnungszeiten ist die Annahme in haushaltsüblichen Mengen ohne Terminabsprache möglich.

Zu den Kleingeräten, die angenommen werden, zählen zum Beispiel Radios, Telefone und Handys, Faxgeräte, Laptops, Tastaturen, MP3-Player, Videokameras, Nähmaschine, Bügeleisen, Wasserkocher, Toaster, Fritteusen, Föne, Kaffeemaschinen, Rasierer, Wecker, elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen und Akku-Schrauber, elektrische Kochplatten, Schreibtischlampen, Keyboards, Blutdruckmessgeräte, Rauchmelder und Thermostate - und natürlich auch die Adventsbeleuchtung, also Lichterketten.

Zu den Großgeräten, die angenommen werden, gehören beispielsweise Waschmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke, Herde, Geschirrspüler, elektrische Heiz- und Klimageräte, Staubsauger, Mikrowellen, aber auch Geräte zur Unterhaltung, wie Fernseher, Computer, Monitore, Drucker und HiFi-Anlagen einschließlich Boxen. Die großen Geräte holen die KSR auch kostenlos direkt zu Hause vom Straßenrand ab - dazu reicht ein Anruf bei den KSR, um einen Abholtermin zu vereinbaren.

Nur wenn Elektroaltgeräte ausnahmslos einem hochwertigen Recycling zugeführt werden, können die enthaltenen Schadstoffe separiert und die enthaltenen Rohstoffe mit einer möglichst hohen Verwertungsquote zurückgewonnen werden. Der Elektroschrott aus Recklinghausen wird hierzu in zertifizierten Recyclinganlagen der Region zerlegt und stofflich verwertet. So dienen alte Geräte als Rohstoffquelle für neue Konsumgüter.

Batterien und Akkus getrennt abgeben

Wichtig ist, Batterien und Akkus vor der Abgabe vom Altgerät zu trennen. Immer mehr Geräte werden mit sogenannten Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterien oder -akkus betrieben. Weil es in der Vergangenheit zu Bränden von Sammelcontainern durch defekte Batterien und Akkus gekommen ist, müssen alle Energieträger vor der Abgabe aus den Geräten entfernt werden.

Daher bitten die KSR, alle Batterien und Akkumulatoren aus den Geräten zu nehmen und getrennt davon am Wertstoffhof abzugeben. Bei einigen Geräten ist der Akku Bestandteil der Apparate, wie bei Zahnbürsten oder Rasierern. Für diese Geräte stehen am Wertstoffhof gesonderte Behälter bereit. "Für diese Mithilfe sind wir sehr dankbar, denn sie erleichtert das Sortieren und Transportieren der Altgeräte enorm", sagt Manfred Lorenz von der Wertstoffsammelstelle.

Beim Recycling von Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sind Datensicherheit und -schutz zu gewährleisten. Die KSR sorgen dafür, dass die auf Geräten gespeicherten Nutzerdaten vor dem Zugriff Unberechtigter geschützt werden, indem sie die Geräte ausschließlich an zertifizierte Betriebe übergeben.

Persönliche Daten immer löschen

Doch um Missbrauch von vornherein auszuschließen, sollten gespeicherte persönliche Daten vor Abgabe der Geräte immer gelöscht werden.

Heidi Samhuber hat abschließend noch einen wichtigen Hinweis: "Nutzen Sie Geräte so lange wie möglich. Nicht selten landen noch gebrauchsfähige Elektrogeräte im Sammelcontainer, die problemlos weiterverwendet werden könnten." Auf den KSR-Seiten können die Bürger kostenlos und ohne Anmeldung ihre Geräte zum Tausch oder zum Verschenken anbieten. "Gebrauchsfähige Elektrogeräte an Interessierte zu verschenken oder zu tauschen ist umweltfreundlich, vermeidet Abfälle und hilft gleichzeitig anderen Menschen."

Info & Kontakt