„Lesen ist ein großes Wunder“, so Marie von Ebner-Eschenbach. Und dieses Wunder möchte das Familienzentrum St. Christophorus des Caritasverbands Recklinghausen auch zu Lockdown-Zeiten seinen Kindern näherbringen. Und so wurde eine Leihbücherei ins Leben gerufen, die vor allem für die Kinder gedacht ist, die nun viel Zeit zu Hause verbringen müssen.

Initiiert wurde die Bücherei von Erzieherin Denisa Efovija, die erst seit rund einem Monat im Familienzentrum arbeitet. „Bücher sind so wichtig für die Erziehung von Kindern. Für ihr Sprachvermögen und ihre Kommunikationsfähigkeiten, für ihre Fantasie und um Wissen zu erlangen. Bücher helfen aber auch, Gefühle wie Ängste zu verarbeiten und zeigen auf, wie man sich im Alltag verhalten kann“, weiß die junge Pädagogin. „Daher ist es wichtig, dass sie lernen, Bücher wertzuschätzen.“

100 Bücher

Mehr als 100 Bücher umfasst die kleine Bibliothek, die Denisa Efovija gerade katalogisiert. Die Liste wird den Eltern mit einem Brief zugestellt. Die Kinder sollen jedoch selbst entscheiden, welche Bücher sie für zwei Wochen nach Hause nehmen und mit ihren Eltern lesen wollen.