Der Klima- und Umweltschutz rückt zurzeit in den Hintergrund. Die Stadt Recklinghausen möchte durch die Teilnahme an der "Earth Hour" zeigen, dass das Thema weiterhin relevant ist.

Rund um den Globus gehen am Samstag, 28. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr die Lichter aus. Die Aktion hat einen symbolischen Charakter und soll auf die Bedrohung der weltweiten Artenvielfalt durch den Klimawandel aufmerksam machen.

Rathaus eine Stunde dunkel

Auch Recklinghausen ist zum wiederholten Male dabei. Dieses Jahr wird das Rathaus für eine Stunde im Dunkeln stehen.

Bürger können unterstützen

"Mit der Aktion möchten wir ein Zeichen setzen und verdeutlichen, dass Klima- und Umweltschutz nicht an Brisanz verloren hat", sagt Klimaschutzmanagerin Lara Wahrmann. "Wir hoffen, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger anschließen und die 'Earth Hour' unterstützen. Veranstaltungen sind zwar zurzeit tabu, aber es gibt tolle Möglichkeiten, in den eigenen vier Wänden aktiv zu werden."

Einfach mitmachen

Mitmachen geht ganz einfach: Anmeldungen werden per E-Mail an klima@recklinghausen.de (Betreff: Earth Hour 2020) entgegengenommen. Auch bei Facebook ist die Earth Hour Recklinghausen als Veranstaltung zu finden und die Teilnahme kann dort angegeben werden.

Vortrag verschoben

Ein geplanter Vortrag zum Thema Photovoltaik mit Vertretern der Energieagentur NRW und der Verbraucherzentrale wird aufgrund der aktuellen Situation nachgeholt.