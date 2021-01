Kreis Recklinghausen. Im Kreis Recklinghausen ist die Coronaregionalverordnung des Landes NRW in Kraft getreten, da der Kreis über der Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt.

Bürger dürfen sich nur noch innerhalb des Kreisgebietes ohne Einschränkung bewegen sowie in einem Umkreis von 15 Kilometern um den eigenen Wohnort. Auf der Homepage des Kreises gibt es auf www.kreis-re.de/15km interaktive Karten inklusive des Bewegungsradius von 15 Kilometern für alle zehn kreisangehörigen Städte.

Die Kartenanwendung ist auch für mobile Endgeräte geeignet, über einen Button lässt sich der eigene Standort in der Karte mit der Markierung anzeigen.