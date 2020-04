In Krisenzeiten rücken die Menschen zusammen. Wenn man der Corona-Pandemie überhaupt irgendetwas Gutes zuschreiben möchte, dann ist es die große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Auch bei uns in Recklinghausen. Aber: Man muss sich auch helfen lassen!



Hilfe anzunehmen fällt vielen Menschen schwer. Das weiß auch Christine Bombeck, Ehrenamtskoordinatorin im Verein RE/init. Sie kümmert sich um die Koordination zwischen Hilfebedürftigen und Hilfegebenden.

"Aktuell haben wir 30 Helfer, aber nur fünf Leute, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen", erzählt Christine Bombeck. Woran liegt das? "Für viele Menschen ist es ein Zeichen von Schwäche, wenn sie Hilfe annehmen. Manche schämen sich." Außerdem höre sie immer wieder von alten Menschen, dass sie in ihrem Leben schon ganz andere Dinge gemeistert hätten. "Ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt, dann schaffe ich auch die Corona-Krise", sei so ein Beispiel.

Christine Bombeck weist noch einmal ausdrücklich hin: "Wir sind für Sie da!" Wer zum Beispiel Hilfe beim Einkaufen oder bei anderen Dingen des Alltags braucht, kann sich unter Tel. 02361/3021349 oder 0157/80548086 beim Verein RE/init melden.

Nachbarschaftshilfe in Recklinghausen



Es gibt in Recklinghausen noch viele andere seriöse Vereine, Verbände und Organisationen, die derzeit ihre Hilfe anbieten. Hier einige Beispiele:

Das Stadtteilmanagement Hillerheide organisiert Nachbarschaftshilfe. "Die Heide hilft" ist ein Angebot des Caritasverbandes für die Stadt Recklinghausen. Es richtet sich an Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen können oder wollen, um einzukaufen. "Die Situation ist schwierig, jetzt wo unser Mittagstisch geschlossen ist", sagt Monika Wagner-van der Straten vom Stadtteilmanagement. Die Senioren, die den Mittagstisch gern in Anspruch genommen haben, seien auf sich allein gestellt gewesen. Unterstützung erfahren sie nun von der Aktion "Die Heide hilft". Wer den kostenlosen Einkaufsdienst in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bei Monika Wagner-van der Straten oder Björn Schmidt-Freistühler unter den Rufnummern 0160/6734491 oder 0151/50309198 (9 bis 16 Uhr).

Einkaufen, Gassigehen, Zuhören...

Alltagshilfe im ganzen Stadtgebiet bietet ReAct an. Franziska Goßheger ist unter Tel. 0151/17521967 zu erreichen (10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr).

Für Menschen im Ostviertel bietet die Evangelische Kirchengemeinde Recklinghausen-Ost die "Nachbarschaftshilfe im Stadtteil" an. Wer Alltagshilfe benötigt und das Gesprächsangebot wahrnehmen möchte, erreicht Pfarrerin Schütz unter Tel. 02361/4070777 oder 0171/8721557.

Menschen im Westviertel, im Nordviertel, in Hochlar, in der Innenstadt und in Stuckenbusch bekommen Alltagshilfe über die Propsteipfarrei St. Peter. Das Pfarrbüro ist unter Tel. 02361/10560 zu erreichen (10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr).

Das Diakonische Werk bietet neben der Einkaufshilfe auch Anrufe gegen die Einsamkeit an. Grit Ohler ist unter Tel. 02361/102011 oder 10200 zu erreichen (7 bis 17 Uhr).

Zuhören, Mut machen, Kontakte und Hilfen vermitteln - das möchte die Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen. Hilfesuchende erreichen Sandra Allerdisse unter Tel. 02361/9301888 (10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr).

Für die Menschen in Grullbad, Süd, König Ludwig und Hillerheide gibt es Alltagshilfe und ein Gesprächsangebot über die Pfarrei St. Antonius. Hilfesuchende wenden sich an das Pfarrbüro unter Tel. 02361/35213.

Bei der Recklinghäuser Tafel können Menschen, die bereits im Besitz einer Berechtigungskarte der Tafel sind, günstig einkaufen. Die SkF-Hotline der Tafel ist unter Tel. 02361/659849 oder 659849 zu erreichen (9 bis 13 Uhr).

"Zeit zum Reden" ist eine Telefonaktion der AWO gegen Einsamkeit und Unsicherheit. Die Mitarbeiter sind unter Tel. 0176/16162042 zu erreichen (montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr).

Die Evangelische Kirchengemeinde Recklinghausen-Süd bietet Alltagshilfe für die Menschen in Hochlarmark, Süd und König Ludwig an. Das Gemeindebüro ist unter Tel. 02361/32291 zu erreichen (Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr).

Hilfe annehmen!



Bitte scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzunehmen. Zusammenhalt ist in diesen schweren Zeiten wichtiger denn je und die vielen Helfer sind gerne für Sie da!