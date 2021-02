Die Stadtverwaltung Recklinghausen informiert die Bürger jede Woche über beabsichtigte mobile Geschwindigkeitsmessungen in der darauffolgenden Woche. Den Überblick gibt es auch im Internet unter www.recklinghausen.de.

Hintergrund ist eine Verwaltungsvorschrift des Landes, nach der Kommunen überall dort blitzen dürfen, wo zu schnell gefahren wird. Gleichzeitig sollen die Messstellen aber so offen und transparent wie möglich kommuniziert werden.

Die Geschwindigkeitsmessungen von Montag, 15. Februar, bis Freitag, 19. Februar:

Montag, 15. Februar:

Am Quellberg

Berghäuser Straße

Bruchweg

Elper Weg

Franz-Bracht-Straße

Halterner Straße

Henrichenburger Straße

Leusbergstraße

Ludwig-Erhard-Allee

Lülfstraße

Marienstraße

Merveldtstraße

Mühlenstraße

Niederstraße

Ortlohstraße

Pappelallee

Waldstraße

Dienstag, 16. Februar:

Alte Grenzstraße

Arenbergstraße

Beisinger Weg

Bozener Straße

Cäcilienhöhe

Carl-Still-Straße

Dorstener Straße

Dunantstraße

Düppelstraße

Friedrich-Ebert-Straße

Herner Straße

Hochstraße

Kaiserwall

Kärntener Straße

König-Ludwig-Straße

Königstraße

Königswall

Kurfürstenwall

Leusbergstraße

Neustraße

Overbergstraße

Westfalenstraße

Wörthstraße

Mittwoch, 17. Februar:

Akkoallee

Baumstraße

Beisinger Weg

Bozener Straße

Cäcilienhöhe

Dorstener Straße

Dortmunder Straße

Halterner Straße

Heidestraße

Ludwig-Erhard-Allee

Moltkestraße

Oerweg

Ölpfad

Ovelgönnestraße

Salentinstraße

Salzburger Straße

Tiefer Pfad

Donnerstag, 18. Februar:

Akkoallee

Am Quellberg

Am Waldschlößchen

Bockholter Straße

Dortmunder Straße

Geschwister-Scholl-Straße

Henrichenburger Straße

Hohenzollernstraße

In den Heuwiesen

Kaiserwall

Kurfürstenwall

Lohweg

Lülfstraße

Magdalenenstraße

Marienstraße

Maybachstraße

Mühlenstraße

Nordseestraße

Tannenstraße

Freitag, 19. Februar:

Arenbergstraße

Dr.-Isbruch-Straße

Dunantstraße

Elisabethstraße

Elper Weg

Grullbadstraße

Hochstraße

Kirchhofstraße

Königstraße

Michaelstraße

Theodor-Körner-Straße

Waldstraße

Wichtiger Hinweis:

Darüber hinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebiets Recklinghausen weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.