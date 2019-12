Die Stadtverwaltung schließt zwischen Weihnachten und Neujahr ihre Pforten. Die städtischen Dienststellen bleiben von Dienstag, 24. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen.

Der letzte Tag, an dem die Stadtverwaltung wie gewohnt geöffnet hat, ist Montag, 23. Dezember, von 8 bis 13 Uhr. Das Bürgerbüro hat an diesem Tag bis 16 Uhr geöffnet.

Abweichend von dieser allgemeinen Schließung haben einige Bereiche in den Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis 6. Januar gesonderte Öffnungszeiten.

Der Unterrichtsbetrieb der Musikschule ruht in den Ferien; die Verwaltung ist ganz normal besetzt. Die Geschäftsstelle der Volkshochschule ist vom 23. Dezember bis einschließlich 2. Januar geschlossen. Das Institut für Stadtgeschichte/Stadt- und Vestisches Archiv bleibt vom 23. Dezember bis 3. Januar geschlossen. Die Westfälische Volkssternwarte und das Planetarium sind im Rahmen des öffentlichen Programms geöffnet.

Das Ikonen-Museum und die Kunsthalle sind während der Ferien geöffnet, und zwar dienstags bis sonntags sowie an allen Feiertagen von 11 bis 18 Uhr, an Heiligabend und Silvester von 11 bis 14 Uhr.

Die Stadtbibliothek hat während der Weihnachtsferien zu den normalen Zeiten geöffnet. Nur an den Feiertagen bleibt die Stadtbibliothek geschlossen. Das Rückgabeterminal steht rund um die Uhr zur Verfügung. Die Zweigstelle Süd hat von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar, komplett geschlossen.

Wegen Wartungs-, Reparatur- und Grundreinigungsarbeiten bleibt das Südbad von Montag, 9. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 5. Januar, geschlossen. Wer trotzdem schwimmen gehen möchte, kann das im Hallenbad an der Herner Straße tun.

Die KSR haben von Dienstag, 24. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Die Wertstoffsammelstelle und der Umweltbrummi haben zwischen Weihnachten und Neujahr zu den gewohnten Zeiten geöffnet.