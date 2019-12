Den Wohnort ummelden, einen Personalausweis (ohne Fingerabdruck) oder eine Verlängerung des Schwerbehindertenausweises beantragen - das ist beim mobilen Bürgerservice, dem sogenannten "Bürgerkoffer", der Stadtverwaltung an derzeit zwei Standorten möglich.

Im Monat Januar ist der "Bürgerkoffer" wie folgt im Einsatz: am Donnerstag, 2., 16. und 30. Januar, von 14 bis 16 Uhr im Caritashaus Reginalda in Recklinghausen-Süd, Weißenburgstraße 20; am Freitag, 10. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Altenheim St. Johannes in Recklinghausen-Suderwich, Lülfstraße 17.

Auch Hausbesuche sind möglich, wenn Bürger aus Gründen des Alters oder der Behinderung nicht in der Lage sind, ins Stadthaus A oder zu einem der externen Standorte zu kommen. Termine können unter 50-0 vereinbart werden.