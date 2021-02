Am Samstag, 27. Februar, findet von 10 bis 11.30 Uhr das Online-Seminar mit Mandy Budrus "Schlaf, Kindlein, schlaf!" der Familienbildungsstätte Recklinghausen statt.

Die gute Nachricht lautet: alle Kinder schlafen. Die nicht so gute Nachricht: sie schlafen häufig nicht dann oder nicht so lange, wie die Eltern sich dies wünschen. Wenn weder Eltern noch Kinder genügend Schlaf bekommen oder die Abende/Nächte für alle belastend werden, gibt es einiges, das getan werden kann.

Kindliches Schlafverhalten ist sehr individuell. Welchen Einfluss das Alter und die Entwicklungsphasen der Kinder auf ihr Schlafverhalten haben und wie Eltern sie unterstützen können, soll in dem Seminar besprochen werden. Ein Blick auf den aktuellen Forschungsstand zum Thema Kinderschlaf räumt mit Ammenmärchen auf und hilft bei der Klärung anstehender Fragen wie "Wo sollte unser Kind schlafen?" " Wie kann es in den Schlaf finden?" "Mittagsschlaf im Kindergarten?"

Gesunde Portion Schlaf

Auch, wenn es kein für alle gültiges Geheimrezept gibt, so können Eltern, Großeltern und Erzieher einiges zu einer gesunden Portion Schlaf für die Kinder beisteuern.

Die Gebühr beträgt 5 Euro.

Der Kurs wird über die Online Plattform Zoom angeboten. Zur Teilnahme wird eine E-Mail-Adresse (bitte bei der Anmeldung angeben) und ein Endgerät mit Kamera und Mikrofon (Rechner, Laptop, Tablet, Smartphone) benötigt.

Anmeldungen und Information unter www.fbs.recklinghausen.de oder unter Tel. 02361/4064020.