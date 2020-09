Am Samstag, 12. September, findet ab 14 Uhr das Repair Café in der Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, statt.

Repair Cafés sind kostenlose Treffen, bei denen die Teilnehmer alleine oder gemeinsam mit anderen Dinge reparieren. Werkzeug und Material für alle möglichen Reparaturen ist vorhanden. Zum Beispiel für Kleidung, Möbel, elektrische Geräte, Fahrräder, Spielzeug und vieles mehr.

Vor Ort sind auch Reparaturexperten zugegen: Elektriker, Schneiderinnen, Radio- u. Fernsehtechniker.

Besucher bringen beschädigte Gegenstände von zu Hause mit. Im Repair Café machen sie sich gemeinsam mit einem Fachmann oder einer Fachfrau an die Arbeit. Die Organisatoren und Helfer des Repair Cafés stellen Werkzeug, Material, Zeit und Energie ehrenamtlich zur Verfügung und unterstützen die Teilnehmer mit Fachwissen und Geschick. Der Service kostet nichts, eine Spende wird gerne entgegen genommen.

Wer etwas zu reparieren hat, kommt einfach vorbei.

Corona-bedingte organisatorische Änderungen: