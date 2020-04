Aufgrund der geltenden Kontaktreduzierung ist in der Selbsthilfe-Kontaktstelle für die Städte im Kreis Recklinghausen eine persönliche Beratung bis auf Weiteres nicht möglich. Jedoch ist das Büro zu den offiziellen Sprechzeiten besetzt. Hierbei wechseln sich die Kollegen ab und stehen untereinander in Verbindung und informieren sich gegenseitig. Auf Wunsch wird zurückgerufen. Somit können

Fragen und Informationen telefonisch oder per Email ausgetauscht werden.

Tel: 02361-109735

selbsthilfe-re@paritaet-nrw.org

Mo.; Mi.; Do.; Fr.: 9:00 Uhr - 12:00 Uhr

Di.: 14:00 Uhr - 18:00 Uhr