Aufgrund von vorbereiteten Brückenbauarbeiten wird die Hochlarmarkstraße zwischen Wilhelmstraße und Am Südbahnhof ab Freitag, 10. Januar, für etwa vier Tage für den gesamten Autoverkehr gesperrt.

Folgende Änderungen ergeben sich für die Haltestellen der Linien 201, 210, 239 und NE 1: Die Haltestelle „RE Süd Bf“ wird auf die Wilhelmstraße und auf die Straße Am Südbahnhof zur Haltestelle „RE Süd Bf“ der Linie 239 verlegt. Die Haltestellen der Linie 239, „Karlstraße“ und „Michaelstraße“ in Fahrtrichtung RE Hbf werden aufgehoben.

Die Vestische empfiehlt ihren Fahrgästen, alternativ auf die Haltestellen „Karlstraße“ und „Michaelstraße“ in Fahrtrichtung RE Süd Bf, sowie die Ersatzhaltestelle auf der Wilhelmstraße auszuweichen.