Für technische Überprüfungen an den Telefon- und Datenleitungen des Jobcenters Kreis Recklinghausen sind in der Woche von Montag, 13., bis Freitag, 17. Juli, die Jobcenter-Bezirksstellen in den Städten und alle anderen Dienststellen punktuell jeweils an einem Tag für voraussichtlich 60 bis 90 Minuten telefonisch nicht erreichbar. Das Jobcenter bittet um Verständnis für die Einschränkungen durch diese notwendigen Arbeiten.



Geplant sind die Arbeiten in der kommenden Woche wie folgt:

Montag, 13. Juli

Bezirksstelle Recklinghausen, Jobakademie Recklinghausen sowie Fachbereich J im Kreishaus mit der Dienststelle Hertener Straße.

Dienstag, 14. Juli

Bezirksstelle und Jobakademie Dorsten, Bezirksstelle Marl

Mittwoch, 15. Juli

Bezirksstellen Haltern am See und Oer-Erkenschwick, Jobakademie Datteln

Donnerstag, 16. Juli

Bezirksstellen Datteln, Waltrop und Castrop-Rauxel

Freitag, 17. Juli

Bezirksstellen Herten und Gladbeck

Nach Abschluss der Überprüfungen sind die Bezirksstellen und Dienststellen des Jobcenters jeweils wieder wie gewohnt erreichbar.