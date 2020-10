Endlich alles an einem Standort: Die Dienstleistungsagentur Pro-Fix, der Betreuungsdienst sowie die Qualifizierungsmaßnahme zur Seniorenassistentin haben ihre Geschäfts- und Schulungsräume in die Blitzkuhlenstraße 81 in Recklinghausen verlegt. Für einen kleinen Empfang am Freitag, 13. November, öffnet der Verein Frauen in Arbeit seine Türen für alle. Erwartet wird auch Recklinghausens Bürgermeister Christoph Tesche. Anmeldungen erforderlich bis spätestens 30. Oktober unter Tel. 02361/90 82 87 oder per E-Mail an kontakt@fraueninarbeit.de.