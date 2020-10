Das Hilfsangebot für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien lädt für Donnerstag, 22. Oktober, zu einem Tag der offenen Tür ein. Er findet von 13 bis 18 Uhr in der „Begegnung im Bäumchen“ an der Kemnastraße 17 statt.



Die Familie, ein Ort, der sonst Halt und Geborgenheit gibt, droht bei Trennungen zu verschwinden. Das belastet Kinder. Sie sind wütend, weil Mama und Papa sich einfach nicht versöhnen wollen. Angst kommt auf, einen Elternteil zu verlieren. Und schließlich wachsen Schuldgefühle: Kinder glauben, für die Trennung verantwortlich zu sein. „Einigen Eltern ist gar nicht bewusst, wie viel Kinder von der Situation mitbekommen. Aber sie spüren die Disharmonie zwischen den Eltern“, sagt Sozialarbeiterin Birgit Hoffmann. Gemeinsam mit Sozialpädagogin Martina Kraus und Frauke Surmann begleitet sie die wöchentlichen Treffen. Am „Tag der offenen Tür“ erklärt das Trio, was das Projekt ausmacht.

Die Teilnahme an der Trennungs- und Scheidungsgruppe ist kostenlos. Auf Wunsch werden die Kinder von Zuhause abgeholt. Eine neue Gruppe startet im Januar 2021. Einige Plätze sind noch frei.

Für seine Planung bittet der SkF um Anmeldung unter Tel. Tel. 0151/ 20567222 oder per E-Mail an martina.kraus@skf-recklinghausen.de.