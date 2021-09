Isolation

Recklinghausen. Seit Wochen lebe ich in meiner vollständig abgedunkelten Wohnung. Licht, das starke Schmerzen verursacht, zwingt mich zu dieser einschneidenden Maßnahme. 4 Wochen, 24 Stunden am Tag absolute Dunkelheit. Essen auf Rädern, einige Kontakte über Telefon – die sozialen Netzwerke sind noch nicht erfunden. Es ist das Jahr 2001.Vier Wochen später: Die ersten Spektral-Filter sind aus den USA eingetroffen. Es beginnt ein intensiver Prozess einer Wahrnehmungsumstellung: Sich bewegende Bildfragmente fügen sich wieder zusammen, Gegenstände bewegen sich nicht mehr. Und: Licht verursacht keine Schmerzen mehr.

Der Beginn einer umfassenden Dokumentation

Die Wahrnehmungsumstellung fasziniert mich so sehr, dass ich beginne, sie zu dokumentieren. Mit meinen Beschreibungen des Irlen-Syndroms gehe ich schließlich an die Öffentlichkeit: kleine Ausstellungen, Artikel in Fachzeitschriften und Vorträge in Kliniken. Ein in Deutschland unbekanntes Syndrom, wirft bei den Medizinern viele Fragen auf. Während ich so gut ich kann, die visuellen Phänomene in Wort und Bild beschreibe, bemühen sich einige Mediziner, mir ihre vertrauten Diagnosen „überzustülpen“ – andere zeigen sich interessiert und wollen mehr erfahren.

Die Irlen-Syndrom-Selbsthilfegruppe

Mit der Gründung der Irlen-Syndrom-Selbsthilfegruppe dann endlich ein Austausch mit anderen Betroffenen. Die Aktivitäten der Gruppe stoßen bald auf Gegendruck eines Ärztlichen Berufsverbandes, der die Gruppe verbieten will. Der Paritätische Wohlfahrtsverband schreitet ein und unterbindet den beschämenden Versuch.

Heute findet ein Austausch von Betroffenen vor allem im Internet statt. Meine Dokumentation „Licht und Fragment“ konnte hierdurch erweitert werden. (Hinweis: Die hier dargestellten visuellen Phänomene werden nicht von allen Betroffenen in dieser Intensität wahrgenommen.)

Hinter folgenden gesundheitlichen Störungen kann sich u. U. ursächlich das Irlen-Syndrom verbergen:

- hohe Lichtsensitivität

- Lese- Rechtschreibschwäche

- AD(H)S

- Kopfschmerzen und Migräne

- Wahrnehmungsstörungen nach Gehirnverletzungen (z. B. Schlaganfall)

- Wahrnehmungsstörungen bei Autismus

Markus Jöhring, 0 23 61 – 10 86 48

Die Irlen-Syndrom-Selbsthilfe-Gruppe auf Facebook

Irlen-Syndrom-Diagnose

Sarah Luh

www.irlen-online.de