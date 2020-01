Die Wielandstraße und die Straße Im Pothgraben werden Mittwoch, 29. Januar, bis voraussichtlich Mittwoch, 4. März, zur Sackgasse.

In diesem Zeitraum ist die Zufahrt vom und in den Westerholter Weg gesperrt.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten am Breitbandausbau.

Umleitungen sind ausgeschildert.