In der Familienbildungsstätte an der Kemnastraße 23a beginnen in diesen Tagen zwei neue Kurse. Ab dem 28. Oktober kann man sich die Grundlagen des Hatha Yoga erarbeiten. Vom 4. November an geht es um Shiatsu und Akupressur.



"Hatha Yoga fördert die Konzentrationsfähigkeit und bringt unsere Gedankenwelt zur Ruhe", sagt Kursleiterin Margarethe Schimmler. "Es entsteht eine gewisse Gelassenheit, die uns von der Yogamatte ins tägliche Leben begleitet." Stressfaktoren können durch gezielte Yoga Haltungen und mit Atem- und Achtsamkeitstraining gelindert oder sogar aufgelöst werden. Dieser Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene.

Acht Termine, jeweils mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr, kosten 80 Euro. Kursnummer: 32-185



Shiatsu bedeutet wörtlich übersetzt Fingerdruck und ist eine Akupressur-Massage, die auf dem Wissen der traditionellen chinesischen Medizin beruht. "Ziel ist es, durch sanften mitfühlenden Druck den Energiefluss im Körper anzuregen und zu harmonisieren", so Kursleiterin Antje Gerbsch. "Eine Shiatsu-Behandlung wirkt tief entspannend, der Stoffwechsel und das Immunsystem werden angeregt und der Geist kommt zur Ruhe." Durch das Halten von Akupressur-Punkten können stressbedingte körperliche und seelische Beschwerden gelindert werden; bei sich selbst oder anderen.

Zwei Termine (4. November um 18.30, 11. November ab 20 Uhr) kosten 20 Euro. Kursnummer: 31-013

Anmeldungen und Information: hier oder unter Tel. 02361-4064020.