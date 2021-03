Am Mittwoch, 17. März, richtet sich um 14 Uhr eine digitale Infoveranstaltung des BiZ an alle, die die Bundeswehr als Arbeitgeberin kennenlernen möchten.

Die Bundeswehr bietet für Menschen jedes Geschlechts zahlreiche Karrierewege im militärischen und zivilen Bereich. Allein in der zivilen Laufbahn arbeiten über 81.000 der rund 265.000 Bundeswehrangehörigen in über 50 verschiedenen Berufen, ob als Ingenieurin, Krankenpfleger, Sachbearbeiterin oder bei der Feuerwehr. Und wer Interesse am freiwilligen Wehrdienst hat, kann ab einer Verpflichtungszeit von sieben Monaten auf Wunsch wohnortnah eingesetzt werden.

In der digitalen Veranstaltung geben die Einstellungsberater der Bundeswehr einen Einblick in Laufbahnmöglichkeiten und beantworten individuelle Fragen.

Um den Einwahllink zu erhalten, ist eine Anmeldung unter Tel. 02361 / 40-1092 oder per E-Mail an Recklinghausen.BIZ@arbeitsagentur.de unter Nennung des Stichworts „Bundeswehr“ erforderlich.