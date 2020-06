Die Trauergruppe des Caritasverbands Recklinghausen richtet sich an Frauen, die in der frühen oder späten Schwangerschaft sowie während oder unmittelbar nach der Geburt ein Kind verloren haben.

Aufgrund der aktuellen Situation finden die Treffen der Trauergruppe unter entsprechenden Schutzmaßnahmen statt. Die nächsten Termine sind am 11. August, 8. September, 10. November und 8. Dezember.

Das Angebot eröffnet die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, sich auszutauschen und gemeinsam an die zu früh verstorbenen Kinder zu denken.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Nicole Baden, Tel. 02361/5890590 oder per E-Mail an n.baden@caritas-recklinghausen.de. Es werden auch kurzfristige Termine für persönliche Gespräche vergeben.