Es war schon etwas seltsam, sich mit zwei Personen und zwei Autos auf den Weg in den Urlaub zu machen, aber mein Sohn hatte nicht genug freie Tage und ich wollte länger bleiben.

Auf den Weg gemacht haben wir uns am Montag (das Haus war schon ab Samstag gebucht, aber das Kind, das sich mein Sohn nennt, hatte mir vergessen mitzuteilen, dass ein Termin, den wir am Montag zusammen wahrnehmen sollten, ausfällt und wir auch schon eher hätten fahren können, warum auch).

Das Haus liegt mitten im Wald, aber bei genauem Hinsehen, erkennt man, dass es Nachbarn gibt. Schön ruhig also, ich dachte erst ich wäre falsch und es ginge gar nicht mehr weiter. Man ahnt auf dem Bild die Lage.

Unser Ferienhaus

Am Dienstag hatte mein Sohn Home-Uni (komischer Begriff, wenn das in Dänemark stattfindet), auf der Couch im Wohnzimmer hat er den ganzen Nachmittag mit Blick in den Wald seine Vorlesungen verfolgt.

Das Unglück nimmt seinen Lauf.

Am Mittwoch also unser erster richtiger Urlaubstag und ich sage Ihnen, richtiger geht es nicht. Gegen Abend waren wir am Strand spazieren. Alles was davor war ist ausgelöscht. Es war windig und das Kind, das sich mein Sohn nennt im T-Shirt unterwegs, denn seine neuen Pullis waren für den Strand zu schade und andere hatte er nicht eingepackt. Also wurde ihm frisch und wir sind nach ca. 1 km umgekehrt. Noch schnell ein Bild im Wind und dann zum Auto zurück. Unterwegs natürlich auch ein paar Muscheln gesammelt. Am Auto hat das Kind, das sich mein Sohn nennt, alle Schätze aufs Autodach gelegt. Überraschung, der Autoschlüssel war nicht mehr dabei. Alles Umkrempeln der Hosentaschen nützte nichts, der Schlüssel blieb verschwunden. Das heißt, er lag irgendwo auf unserem Weg am Strand entlang, gut dass wir nicht so weit gelaufen sind. Ist wohl beim x-ten Blick aufs Handy mit rausgerutscht, kann passieren. Nun, es gibt in Dänemark wunderschöne Strände mit ganz vielen Steinen, die einem die Suche natürlich ungemein erleichtern, will sagen, es ist unmöglich, dort einen Schlüssel wiederzufinden, schon gar nicht auf 1 km Länge.

Versuchen Sie hier mal einen Schlüssel zu finden

Auf Winnetous Spuren am Strand entlang.

Wir haben das Projekt trotzdem in Angriff genommen, wobei mir zur Hilfe gekommen ist, dass ich als Kind Karl May gelesen habe, immerhin konnte ich durch die seltsame Sohle meiner Badeschuhe größtenteils nachvollziehen, wo wir hergegangen waren – schon Winnetou ist durch Bäche gelaufen, um seine Spuren zu verwischen, im Wasser und auf den Steinen war also nichts zu sehen.

Mir sind zwar einige auffällige Muscheln und Steine gleich mehrfach ins Auge gestochen, aber kein Autoschlüssel. Geholfen hat die Karl May Lektüre also nicht.

Keine Chance

Irgendwann haben wir aufgegeben, mein Sohn, in der Zwischenzeit gut durchgefroren, immer noch im T-Shirt. Er ist dann zum Haus gejoggt, davon wird man warm und zum Glück hatte ich den Schlüssel (vom Ferienhaus) im Rucksack und dort stand ja, wir müssen es geahnt haben, noch ein Auto. Wieder am Haus hat Max dann seinen Vater (der musste arbeiten und konnte nicht mit) in München angerufen, um ihn um den Ersatzschlüssel zu bitten, denn der war nicht mit in Dänemark. Originalton: „Papa, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ich fange mal mit der guten an, ich habe am Haus Platz für dich gemacht, dein Auto passt jetzt auch hier hin; die schlechte, das andere Auto steht am Strand und ich habe den Schlüssel verloren“, Papa war total begeistert, zumal man mit dem Ersatzschlüssel zwar das Auto aufschließen, aber nicht starten kann.

Das Auto ganz allein am Strandzugang

Die Autovertretung in Kaas können wir nur empfehlen

Wie soll ich sagen, ich wollte schon immer mal die nette Angestellte der „Boschvertretung“ in Kaas kennenlernen, total nett, die konnte das Leiden meines Kindes nachvollziehen. Sie bat uns dann doch, in ein paar Stunden noch einmal vorbeizukommen, sie würde in der Zwischenzeit mit Citroen telefonieren. Wir also wieder zum Strand, vielleicht findet man den Schlüssel ja doch, zu Besichtigungen stand uns der Sinn sowieso nicht. Machen Sie sich keine Hoffnung, der Schlüssel blieb verschwunden und das Auto einsam und allein auf dem Parkplatz in Tranum. Ich habe vorsichtshalber in der Ferienanlage am Parkplatz unsere Telefonnummer abgegeben, aber hier gilt das Gleiche, machen Sie sich keine Hoffnung, es hat niemand angerufen.

Wieder in der Werkstatt, hat die freundliche Dame uns gesagt, der Papa möge doch den Schlüssel per Express an die Werkstatt schicken, dann könnten sie den Schlüssel wahrscheinlich programmieren lassen. Ach ja, und dann hat sie gefragt, ob wir im ADAC oder so sind, falls das alles nicht geht und sie das Auto zur Werkstatt schleppen müssen. Außerdem wollte sie wissen, wie lange wir in Dänemark bleiben, denn es könnte mit dem Schlüssel etwas länger dauern, wenn sie das Schloss ausbauen müssten. Zum Abschied hat sie uns mit auf den Weg gegeben, wir sollten versuchen, den Urlaub trotzdem zu genießen. Wieder im Ferienhaus habe ich dann schon mal die Zugverbindungen von Flensburg ins Ruhrgebiet herausgesucht.

Abends waren wir dann nochmals beim Auto gucken. Vor der letzten Kurve wurde ich schon nervös. Man weiß ja nicht, ob es nicht auf einmal vom Ordnungsamt oder so abgeschleppt wird, weil es schon so lange dasteht. Zumindest das ist nicht passiert.

Doch ein glückliches Ende.

Und nun kommt endlich das unglaubliche glückliche Ende. Irgendjemand hat den Schlüssel am Strand gefunden und auf die Box gelegt, die hier an jedem Strandzugang steht, um die Leute zu animieren, das angespülte Strandgut (Holz, Taue, Fischerhandschuhe) am Strand zu sammeln. Ich kann Ihnen sagen, das Kind, das sich mein Sohn nennt, hat direkt wieder Farbe ins Gesicht bekommen und konnte den restlichen Urlaub genießen. Am meisten hat ihn irritiert, dass Mama so ruhig geblieben ist, wahrscheinlich hat er gedacht mit 20 bekommt er zum ersten Mal den Hintern versohlt. Da er aber den Schlüssel in einer wirklich tiefen Hosentasche hatte, denke ich mal, es hätte auch mit passieren können.

Wir haben zwar ein Dankesschreiben an die Box geklebt, aber nicht gehört, ob der Dank angekommen ist. Wenn Ihnen also jemand erzählt, dass er am Strand von Tranum einen Autoschlüssel gefunden hat und ihn statt eine Spritztour zu machen, auf eine Sammelbox gelegt hat, sagen Sie ihm Danke.