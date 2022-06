Was ein Tag, heute meinen 100. Marathon geFinish.. Ich durfte wieder beim 39. Rhein Ruhr Marathon den SchlussLäufer(Rote Laterne) sein.

Leider hat sich der Start um fast 70 Minuten verspätet, weil einige sich einen schönen Parkplatz ausgesucht hatten und störten😡.

Habe viele liebe Lauffreunde getroffen und es war schön endlich mal wieder Marathon Luft zu Atmen..

Daniela und ich hatten es ausgemacht das sie bei mir bleibt, für ihren 1. Marathon und es war eine gute Entscheidung.

Dann ging es auch schon los und durch die Zeitverschiebung hatten wir es den ganzen Lauf recht warm... son shiet

Es hat Mega Spaß gemacht und es war recht kurzweilig..

ein paar schöne Bilder, die Queen, Michel, die Rheinorange, ist ja klar.. hatte ich ja erst letzten Sonntag angeschlagen.

geschuldet der 💯 km hatte ich dann doch Probleme ab km 35 bekommen.

Wir haben dann die Pace rausgenommen und es ging gut voran.

Danke an das Anchor Running Team für das kalte Köpie, was ihr mir gereicht habt.

Der Empfang im Stadion war sensationell, Danke Henning und Tanja, die schöne Startnummer, das Finisherband.... Danke wir haben dann in 5:52 geFinisht... und ich war froh das es dieses Jahr ruhiger zuging..

Schön war es mit Euch und nu darf ich mir Endlich mein Tatoo erweitern 🤗

Wünsche allen eine gute Regeneration und morgen einen guten Start in die Woche. Den 40. RRM habt ihr mich auch nochmal an der Backe als Rote LAterne 😘.

und seit neuestem #prinzvompott lt. Comannder Shrek