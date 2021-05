Die Freibadsaison ist gestartet – allerdings mit eingeschränktem Betrieb und der Vorlage eines negativen Testergebnisses einer zertifizierten Teststelle, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Für Geimpfte und Genesene entfällt die Testpflicht. Als erstes öffnen die Freibäder Mollbeck und Süd, das Naturfreibad in Suderwich öffnet erst später.

Ein Besuch der Bäder wird stundenweise nach telefonischer Anmeldung am Vortag jeweils für 90 Minuten für eine begrenzte Anzahl von Schwimmern ermöglicht. Anschließend ist das Schwimmbad zu verlassen. Die Zeitfenster sind: 7 bis 8.30 Uhr, 9 bis 10.30 Uhr, 11.15 bis 12.45 Uhr, 13.30 bis 15 Uhr, 15.45 bis 17.15 Uhr und 18 bis 19.30 Uhr. Die Öffnungszeiten gelten bis auf weiteres auch an Sonn- und Feiertagen. Pro Zeiteinheit können im den Freibädern Mollbeck und Süd jeweils 50 Personen das Sport- und Nichtschwimmerbecken nutzen, das Nichtschwimmerbecken in Suderwich 30 Personen.

Online registrieren

Auch in diesem Jahr können sich Schwimmbegeisterte online über das Buchungssystem registrieren. Aktuell werden pro Schwimmeinheit 20 telefonische Anmeldungen entgegengenommen, die restlichen 30 Plätze werden online vergeben.

Eine Bezahlung über PayPal ist möglich. Mehrfachkartenbesitzer, die online buchen, haben den Nachweis über ihre Buchung an der Kasse vorzulegen.

Die Stadt weist darauf hin, die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Duschen und Wärmehallen bleiben aus Infektionsschutzgründen geschlossen. Umkleiden können eingeschränkt genutzt werden, entsprechende Vorgaben gibt das Personal vor Ort. Der Schwimmteich in Suderwich, die Liegewiesen und andere Becken bleiben bis auf weiteres gesperrt.

Die Preise für Einzelkarten werden für die Dauer der Einschränkungen reduziert, und zwar für Erwachsene auf 2 Euro und für Kinder auf 1 Euro.