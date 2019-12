Das Viactiv-Erlebnisland bietet Mädchen und Jungen zwischen fünf und 13 Jahren allerhand Möglichkeiten, sich mal so richtig auszutoben - und das selbst bei Wind und Wetter.

Am Montag, 23., Freitag, 27., Samstag, 28., und Montag, 30. Dezember, sowie von Donnerstag, 2., bis Montag, 6. Januar, können die Kinder von 10 bis 17 Uhr in der Sporthalle Süd, Sauerbruchstraße 10, die neuen Spielgeräte des StadtSportVerbandes ausprobieren.

Neben den Abenteuer-, Spiel- und Sportangeboten mit Hallenhockey, Balanciergeräten, Tischtennis, Badminton, Kleinspielgeräten, Ballspielen und weiteren Mitmachangeboten gibt es auch den Menschenkicker, interaktive Spielgeräte sowie den tanzenden Clown.

Der Eintritt beträgt 1 Euro für Kinder. Kinder mit dem Recklinghausen-Pass sowie erwachsene Begleiter haben freien Zutritt. Für kostenloses Obst und Getränke ist gesorgt, eigene Turnschuhe sollen mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist nur bei Gruppen notwendig.

Weitere Informationen gibt es bei Daniel Gohrke vom Fachbereich Bildung und Sport unter Tel. 50-2276 oder unter Tel. 0160/90885100.